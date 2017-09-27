Власти Крыма рассказали, какую участь Киев готовит лидерам меджлиса

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Киевские власти попытаются откреститься от лидеров запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа", которые запятнали себя организацией блокад крымского региона, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

"Киевские власти попытаются откреститься от лидеров меджлиса, причастных к организации блокад Крыма, и тем самым показать свою непричастность. Представители меджлиса, скорее всего, будут выдворены из территории Украины как неугодные", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, на международных площадках, в том числе в ООН, киевским властям все чаще указывают на нарушения прав крымчан в части ограничения подачи воды и электричества. Примером тому стал последний доклад мониторинговой миссии УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека на Украине.

Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал меджлис, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса, проживающие сегодня на Украине, причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова.