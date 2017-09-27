РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

"Это давно продолжалось": Владимир Путин наказал чиновников за "ВИМ-Авиа"

Сюжет:
Главное за 27 сентября 2017 года (12)
19:4327.09.2017
(обновлено: 00:24 28.09.2017)
03851
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин проводит совещание с членами правительства. 27 сентября 2017Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 27 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Скандал с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" дошел до Владимира Путина: на министра транспорта Максима Соколова наложено дисциплинарное взыскание, и ему вместе с курирующим отрасль вице-премьером Аркадием Дворковичем поручено быстро закрыть текущую проблему, а также представить предложения по урегулированию на будущее.

Что для вас является определяющим при выборе авиакомпании?
Результаты

  • 11.5%

    Репутация и надежность, стоимость билета не имеет значения

  • 34.7%

    Соотношение цены и качества услуг

  • 25.6%

    Личный опыт, предпочитаю летать проверенными авиалиниями

  • 28.2%

    Низкая цена билета для меня - решающий фактор
Все опросы
Голосовать

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты она пока продолжает. Перевозка пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, решено перевести рейсы "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково". По информации Росавиации, за рубежом остаются 38 тысяч пассажиров компании.

Роструд проводит проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за информации о наличии долгов по заработной плате. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении денег пассажиров перевозчика.

Бизнес для людей

Как заявил президент на встрече с членами кабмина, министр транспорта сообщил ему о том, что авиакомпания соответствовала тем требованиям, которые предъявляются к авиационным перевозчикам.

Самолет Boeing 757-200 авиакомпании ВИМ-Авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
Подставят плечо: российские авиакомпании вывезут пассажиров "ВИМ-Авиа"

"Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними? Что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может. Десятки тысяч людей, десятки тысяч оказались в очень сложной ситуации. Ну хорошо, если бы это было в первый раз, но это же годами все продолжается", — сказал Путин.

"И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное. Я прекрасно понимаю, что хочется создать условия для ведения нормального бизнеса, не хочется обременять бизнес дополнительными издержками, связанными с различными формами обеспечения интересов людей, страхования и так далее. Но без этого нормального бизнеса тоже быть не может, он, в конце концов, бизнес не для бизнесменов в конечном итоге, а для людей, которые пользуются этими услугами", — подчеркнул президент.

Строгие меры

Путин заявил, что курирующий в правительстве транспортную отрасль вице-премьер Дворкович уделяет ей недостаточное внимание. "Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимание уделяете этой отрасли, недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом", — сказал глава государства.

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Глава Ростуризма назвал туроператоров, пострадавших в ситуации с "ВИМ-Авиа"

В отношении Соколова приняты серьезные меры дисциплинарного характера: президент объявил ему о неполном служебном соответствии. "И хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым — ред.), что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем", — указал Путин.

Российский лидер поручил Дворковичу и Соколову быстро и эффективно урегулировать ситуацию с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", а также разработать предложения по разрешению проблем в отрасли в целом.

"Прошу вас быстро и эффективно проблему эту закрыть. И не только эту проблему закрыть, а представить предложения по урегулированию ситуации в целом. По усилению нормативно-правового регулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков. И контроль нужно наладить за тем, как исполняются нормы. Требования и соответствующие критерии, они действенными должны быть. Действенными! Понятными и прозрачными", — заявил Путин.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена