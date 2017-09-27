"Это давно продолжалось": Владимир Путин наказал чиновников за "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Скандал с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" дошел до Владимира Путина: на министра транспорта Максима Соколова наложено дисциплинарное взыскание, и ему вместе с курирующим отрасль вице-премьером Аркадием Дворковичем поручено быстро закрыть текущую проблему, а также представить предложения по урегулированию на будущее.

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Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты она пока продолжает. Перевозка пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, решено перевести рейсы "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково". По информации Росавиации, за рубежом остаются 38 тысяч пассажиров компании.

Роструд проводит проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за информации о наличии долгов по заработной плате. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении денег пассажиров перевозчика.

Бизнес для людей

Как заявил президент на встрече с членами кабмина, министр транспорта сообщил ему о том, что авиакомпания соответствовала тем требованиям, которые предъявляются к авиационным перевозчикам.

"Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними? Что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может. Десятки тысяч людей, десятки тысяч оказались в очень сложной ситуации. Ну хорошо, если бы это было в первый раз, но это же годами все продолжается", — сказал Путин.

"И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное. Я прекрасно понимаю, что хочется создать условия для ведения нормального бизнеса, не хочется обременять бизнес дополнительными издержками, связанными с различными формами обеспечения интересов людей, страхования и так далее. Но без этого нормального бизнеса тоже быть не может, он, в конце концов, бизнес не для бизнесменов в конечном итоге, а для людей, которые пользуются этими услугами", — подчеркнул президент.

Строгие меры

Путин заявил, что курирующий в правительстве транспортную отрасль вице-премьер Дворкович уделяет ей недостаточное внимание. "Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимание уделяете этой отрасли, недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом", — сказал глава государства.

В отношении Соколова приняты серьезные меры дисциплинарного характера: президент объявил ему о неполном служебном соответствии. "И хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым — ред.), что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем", — указал Путин.

Российский лидер поручил Дворковичу и Соколову быстро и эффективно урегулировать ситуацию с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", а также разработать предложения по разрешению проблем в отрасли в целом.

"Прошу вас быстро и эффективно проблему эту закрыть. И не только эту проблему закрыть, а представить предложения по урегулированию ситуации в целом. По усилению нормативно-правового регулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков. И контроль нужно наладить за тем, как исполняются нормы. Требования и соответствующие критерии, они действенными должны быть. Действенными! Понятными и прозрачными", — заявил Путин.