В Москве пройдет встреча "Единой России" с Компартией Китая

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" совместно с Коммунистической партией Китая планирует провести 16 ноября в Москве форум, который будет посвящен развитию машиностроения, энергетики, инфраструктуры, а также крупным международным проектам, в которых принимают участие Россия и Китай, сообщил РИА Новости председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

"В ноябре 2017 года партия "Единая Россия" совместно с Коммунистической партией Китая планирует провести форум, который станет новой площадкой для взаимодействия российских и азиатских компаний, корпораций", — сказал Грызлов.

Он подчеркнул, что межпартийное сотрудничество ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона "может стать проводником новых идей, позволит наладить диалог с зарубежными партнёрами".

В комментарии РИА Новости член бюро высшего совета ЕР Юрий Шувалов конкретизировал, что форум планируется провести 16 ноября на одной из московских площадок. Планируется, что участие в нем примут представители и руководство российских министерств и корпораций, а также представители госкомпаний, долей в которых владеет китайская сторона.

"Мы проведем такой форум сразу после съезда Коммунистической партии, и уже вышли на конкретные даты — это примерно 16 ноября. Мы планируем разделить секции форума по следующему признаку: машиностроение, энергетика и третье направление — инфраструктура. Причем диалог будет вестись в рамках интеграции программы Шелкового пути с Евразийским экономической договором", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, обсудить планируется и совместное предприятие по созданию нового самолета (широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CRAIC — ред.), а также развитие цифровой экономики и направлений, "связанных с созданием новой информационной платформы, которая позволит обеспечить нам более активное экономическое сотрудничество России и Китая".

"Мы рассчитываем, что разговор будет взаимовыгодным и надеемся, что форум привлечет большое число участников из России и стран Евразийского договора. Не только госкорпорации, но и всех, кто связан с формированием новой индустриальной экономики, направленной на развитие промышленной политики и так далее", — сказал Шувалов.

В мае текущего года президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании "круглого стола" во второй день форума "Один пояс — один путь" отметил, что ведутся переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая. Как отметил российский лидер, в 2015 году было принято решение о сопряжении интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и проекта по созданию экономического пояса "Шелкового пути".

В мае ПАО "Объединенная Авиастроительная Корпорация" и Китайская корпорации гражданского авиастроения (COMAC) открыли в Шанхае офис совместного предприятия China Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC) по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. CRAIC будет выполнять функцию оператора программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения, который создают китайские и российские авиастроители.