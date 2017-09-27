Третий пошел: губернатор Красноярского края Толоконский ушел в отставку

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Красноярский губернатор Виктор Толоконский объявил на внеплановом совещании с администрацией, что уходит в отставку. Об этом сообщил в Facebook вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.
"Толоконский сейчас: "Я ухожу. И даже уезжаю". Говорит волнуясь. Это очень чувствуется", — написал парламентарий.
Клешко добавил, что Толоконский рассказал об итогах работы на посту губернатора: о росте бюджета за три года на 40%, о подготовке к Универсиаде, о разработке стратегии развития края.
По словам парламентария, губернатор выразил сожаление, что не удалось довести до конца все проекты. Он извинился перед коллегами и добавил, что бывает вспыльчив, но всегда работал с любовью, добавив, что у него пока нет планов на будущее.
Виктор Толоконский возглавлял Красноярский край с 2014 года.
Кадровые перестановки
Это третья отставка главы региона с начала недели. Накануне Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, а в понедельник утвердил отставку самарского губернатора Николая Меркушкина.
Вице-премьер Дмитрий Козак предположил, что еще несколько глав регионов могут покинуть свои посты в скором времени.
Он напомнил, что губернаторы сами решают, продолжать ли им работу или уйти в отставку. Прерогатива же президента — назначение исполняющих обязанности руководителей субъектов.
В среду утром "Газета.ru" со ссылкой на собственный источник сообщила, что вероятным кандидатом на пост главы Красноярского края является руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.