Третий пошел: губернатор Красноярского края Толоконский ушел в отставку

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Красноярский губернатор Виктор Толоконский объявил на внеплановом совещании с администрацией, что уходит в отставку. Об этом сообщил в Facebook вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.

"Толоконский сейчас: "Я ухожу. И даже уезжаю". Говорит волнуясь. Это очень чувствуется", — написал парламентарий.

По его словам, в зале присутствовали члены правительства, депутаты, руководители краевых органов государственной власти.

Клешко добавил, что Толоконский рассказал об итогах работы на посту губернатора: о росте бюджета за три года на 40%, о подготовке к Универсиаде, о разработке стратегии развития края.

По словам парламентария, губернатор выразил сожаление, что не удалось довести до конца все проекты. Он извинился перед коллегами и добавил, что бывает вспыльчив, но всегда работал с любовью, добавив, что у него пока нет планов на будущее.

Виктор Толоконский возглавлял Красноярский край с 2014 года.

Кадровые перестановки

Это третья отставка главы региона с начала недели. Накануне Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, а в понедельник утвердил отставку самарского губернатора Николая Меркушкина.

В начале недели газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, рассказала, что в десяти регионах в ближайшее время может смениться власть. В их числе Ивановская, Нижегородская, Мурманская, Самарская и Омская области, Алтайский и Красноярский края, а также Ненецкий автономный округ. Не исключены кадровые перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа.

Вице-премьер Дмитрий Козак предположил, что еще несколько глав регионов могут покинуть свои посты в скором времени.

Он напомнил, что губернаторы сами решают, продолжать ли им работу или уйти в отставку. Прерогатива же президента — назначение исполняющих обязанности руководителей субъектов.

В среду утром "Газета.ru" со ссылкой на собственный источник сообщила, что вероятным кандидатом на пост главы Красноярского края является руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.