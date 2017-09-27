Песков прокомментировал ротационные процессы в губернаторском корпусе

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В губернаторском корпусе появляются не "технократы", а молодые широкопрофильные специалисты, такие ротационные процессы в губернаторском корпусе направлены на его обновление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. В понедельник президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Азарова.

"Ротационный процесс в корпусе руководителей регионов, это абсолютно нормальный, востребованный и ожидаемый процесс. В данном случае глава государства, он собственно именно идет по пути именно ротационного обновления губернаторского корпуса. Это абсолютно нормальный процесс", — сказал Песков в среду.

Пресс-секретаря российского лидера так же спросили о том, что в новых врио глав регионов видят схожие черты, характеризуя их как "молодых технократов", однако Песков отметил, что "сказал (бы) по-другому – молодых, широкопрофильных специалистов".

"И, собственно, это те самые, молодые, талантливые, широкопрофильные специалисты, и президент неоднократно уже обращал внимание на то, что они все имеют опыт работы в органах федеральной власти на самых разных участках, органах региональных властей. И, собственно, по мнению президента, они способны именно реализовывать наработанный уже, несмотря на молодой возраст потенциал в интересах развития тех регионов, которые они возглавили", — сказал Песков.