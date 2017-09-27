В Кремле не согласны с мнением, что пост губернатора стал "техническим"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласен с мнением, что должность губернатора в России в последнее время становится все более "технической", он переадресовал вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку вопрос, по каким критериям сейчас идет оценка эффективности глав регионов.

Козак ранее предположил, что в отставку в ближайшее время могут уйти еще несколько глав регионов. Он говорил, что идет оценка эффективности работы исполнительных органов власти регионов РФ.

"Первый вопрос — Козаку, второе — с такой точкой зрения мы не согласны", — сказал Песков в ответ на вопрос, по каким критериям идет оценка эффективности губернаторов и как в Кремле относятся к сообщениям СМИ, что губернаторская должность становится все более технической.