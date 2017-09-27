КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский ушел в отставку, сообщил на своей странице в Facebook вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.
"Толоконский сейчас: "Я ухожу. И даже уезжаю". Говорит волнуясь. Это очень чувствуется", — написал парламентарий.
По словам парламентария, Толоконский выразил сожаление, что не все проекты реализованы до конца, извинился перед коллегами, если кого-то обидел и кому-то не хватило душевного тепла, и добавил, что бывает вспыльчив, но всегда работал с любовью. Также Толоконский заявил, что у него пока нет планов относительно нового места работы.
Виктор Толоконский возглавлял Красноярский край с 2014 года.
Это уже третья отставка главы региона с начала недели. Накануне Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, а в понедельник утвердил отставку самарского губернатора Николая Меркушкина.
Вице-премьер Дмитрий Козак предположил в беседе с журналистами, что еще несколько глав регионов могут покинуть свои посты в ближайшее время.