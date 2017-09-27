В планах красноярского губернатора нет публичных мероприятий на среду

КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Ситуация с публичными мероприятиями и встречами в планах работы на среду в рабочем графике губернатора Красноярского края Виктора Толоконского остается прежней, они в течение дня не запланированы, сообщил РИА Новости источник в администрации главы.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили об отставке ряда руководителей регионов, в том числе главы Красноярского края. Источник в парламенте сообщил РИА Новости, что отставка Толоконского произойдёт в ближайшие два дня, основными претендентами на этот пост являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.

"Губернатор в городе находится в своей загородной резиденции. Публичных мероприятий на сегодня нет, ну в данный момент об этом нет информации", — сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. В понедельник президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Азарова.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак предположил во вторник в беседе с журналистами, что еще несколько глав регионов могут уйти в отставку в ближайшее время. Он добавил, что прежде всего руководители субъектов принимают решения, продолжать им работать или прекращать полномочия, а назначение исполняющих обязанностей руководителей регионов — это исключительно прерогатива президента. —0-