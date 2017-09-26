В Саратовской области после выборов губернатора уволили 10 глав ТИКов

САРАТОВ, 26 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Избирательная комиссия Саратовской области во вторник досрочно отправила в отставку 10 из 47 председателей территориальных избирательных комиссий (ТИК) региона, в том числе глав всех шести ТИКов Саратова, говорится в постановлении, опубликованном на сайте облизбиркома.

Избирком области на заседании во вторник принял постановление "О мерах по организации деятельности отдельных избирательных комиссий в Саратовской области", согласно которому приняты кадровые решения, "принимая во внимание выявленные недостатки по организационному и методическому обеспечению деятельности участковых избирательных комиссий".

Обязанности глав ТИКов возложены на их заместителей, а самим этим территориальным избиркомам рекомендовано решить вопрос об отставке председателей 45 участковых избирательных комиссий (УИК), в том числе №4 и №1427, где итоги выборов были признаны недействительными, №87, откуда поступало сообщение о якобы нападении члена избиркома на председателя УИК. "О принятых мерах… сообщить в избирательную комиссию области не позднее 4 октября 2017 года", — говорится в постановлении.

Ранее председатель областной избирательной комиссии Павел Точилкин сообщал, что всего в день голосования в избирком поступили 16 жалоб и обращений, все они касались 55 УИК — это около 2% участков на территории Саратовской области. По его словам, в целом жалобы носили провокационный характер. Зампред облизбиркома Юрий Брызгалин уточнял, что только по четырем обращениям были подтверждения. Губернатор региона Валерий Радаев 11 сентября сообщил, что глава Саратова Валерий Сараев подал в отставку в связи с проблемами в организации выборов.

Согласно документу, досрочно освобождены от должности все шестеро председателей ТИКов в Саратове: Волжского района города — Азиза Лучковская, Заводского района — Владимир Щелочков, Кировского района — Ирина Ботова, Ленинского района — Ирина Жукова, Октябрьского района — Игорь Прохоров, Фрунзенского района — Виктор Токарев. Кроме того, в отставку отправлены главы ТИКов Аркадакского района области Владимир Цыганков, Балаковского района — Олеся Трифонова, Перелюбского — Римма Черных, Пугачевского — Марина Шаброва.

Выборы губернатора области и депутатов областной думы состоялись 10 сентября. Представитель партии "Единая Россия" Валерий Радаев набрал 74,63% голосов избирателей и избран губернатором области на пять лет. Кроме того, на такой же срок избраны 45 депутатов: 23 по партийным спискам и 22 одномандатника. По итоговым данным облизбиркома, ЕР получила 36 мандатов (из них 18 — одномандатники), КПРФ — 5, ЛДПР — 2, "Справедливая Россия" — 1, еще один мандат получил самовыдвиженец.