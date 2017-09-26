Шанцев заявил, что не обижен своей отставкой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Бывший глава Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что считает причиной своего увольнения солидный возраст и не обижен на такое решение.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Никитина.

"Президент принимает решение, когда считает это целесообразным. Он считает, что надо уменьшать количество ветеранов и увеличивать количество молодежи. Я уже долгожитель в этой сфере, и решение президента меня не оскорбило, более того — вы знаете, что он меня еще и наградил. Я считаю, что причина моего увольнения в моем возрасте. 70 лет — это солидный возраст", — сказал Шанцев журналистам.

В числе своих достижений губернатор назвал увеличение доходов регионального бюджета, внедрение системы льгот для промышленности и увеличение среднедушевых доходов населения.

"Главная задача моего преемника сейчас — внести бюджет региона на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Это самая главная задача", — добавил он.