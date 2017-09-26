"Ближневосточная мировая война": главная опасность референдума в Курдистане

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Жители Иракского Курдистана проголосовали за независимость. Потенциально область "самоопределения" курдов способна вобрать в себя регионы их компактного проживания не только в Ираке, но также в Сирии, Турции и Иране. Подобный сценарий чреват непрекращающимися конфликтами. У Москвы в регионе особый интерес: Россия является ключевым инвестором в нефтедобычу Иракского Курдистана.

Курды маршируют к независимости

Решение провести референдум об отделении диктуется переделом сфер влияния на Ближнем Востоке, наступившим после ослабления ИГ*. С точки зрения курдов, противостояние террористам выявило принципиальную неготовность Багдада поддерживать автономию даже в деле борьбы с общепризнанным врагом.

"Иракские власти обязаны были предоставлять финансирование нашим отрядам самообороны — пешмерга, — но в действительности от них не поступало никаких денег. Согласно Конституции Ирака, курды имеют право на фиксированную долю общенациональных доходов, но эти деньги так никогда и не доходили до нас", — рассказал в разговоре с РИА Новости официальный представитель Иракского Курдистана в России Хошави Бабакр.

Сепаратистам вселяет уверенность в своих силах и то, что в противостоянии исламистам иракская армия продемонстрировала недостаточную боеготовность. Воспользовавшись этим, в 2016-2017 годах курды установили контроль над спорными областями, которые ранее относились к арабской части Ирака: это в первую очередь окрестности города Киркук. Референдум о независимости был проведен также и на этих территориях.

Власти в Багдаде отреагировали на голосование резким протестом. Премьер-министр страны Хайдер аль-Абади заявил о "незаконности референдума". Анкара, в свою очередь, пригрозила перекрыть экспорт нефти из Иракского Курдистана, а Тегеран заявил о проведении военных маневров на границе с регионом. Позже стало известно, что Анкара и Тегеран договорились между собой: военные учения будут совместными.

Худший вариант — новая война

Эксперты расходятся во мнениях относительно будущего региона и риска открытого военного конфликта. Преобладает мнение, что развитие событий будет зависеть от того, последует за референдумом провозглашение независимости или же итог голосования будет использован как аргумент в ходе трудных переговоров о демаркации границы с Багдадом, затрагивающих проблему Киркука.

"По сути дела, речь идет о выборе между плохим и худшим, — говорит востоковед Алексей Малашенко. — Худший сценарий — открытие прямых боевых действий. А это может случиться, если объявившие о своей независимости курды начнут всерьез обустраивать границу. Успех референдума — 93% голосов за — может способствовать росту амбиций у власть предержащих. Безоговорочное отделение Курдистана опасно, потому что опрокинуло бы Ирак, в том числе его арабскую часть, которая распалась бы. При таком сценарии тяготение к независимому Курдистану со стороны сирийских, турецких и иранских курдов способно привести к ближневосточной мировой войне".

По словам Малашенко, оптимальным вариантом развития событий была бы консервация уже сложившегося положения вещей без каких-либо перемен. "Продолжение нынешней нестабильности, бесконечного торга курдов с Багдадом — вот то лучшее, чего можно ожидать. Референдум при таком исходе станет просто еще одним аргументом в бесконечной позиционной борьбе", — заключает эксперт.

По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Кирилла Вертяева, худшим сценарием для Курдистана в ближайшие годы стал бы переход от слов к делу — незамедлительное провозглашение независимости региона. "В таком случае последовал бы конфликт с Багдадом", — говорит специалист, уверенный, что альтернативой является "начало мирных переговоров о создании конфедерации или предоставлении некоей формы неконвенциональной независимости, при которой формальная связь с Ираком все же сохранилась бы".



*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.