НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив временно исполняющим обязанности первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина.

12 лет во главе области

Уходящий с поста губернатора Шанцев прежде всего запомнится нижегородцам достроенным цирком и метромостом, открытием станции метро "Горьковская" и канатной дороги, а также введением в эксплуатацию нового моста через Волгу.

Валерий Шанцев возглавил Нижегородскую область 8 августа 2005 года. В этот день истекал срок полномочий прежнего главы региона Геннадия Ходырева и в этот же день депутаты Законодательного собрания наделили предложенную президентом РФ кандидатуру вице-мэра Москвы Шанцева полномочиями губернатора Нижегородской области.

В августе 2010 года Шанцев вступил в должность нижегородского губернатора на второй срок. В мае 2014 года он был назначен врио губернатора в связи с досрочным прекращением полномочий главы региона по собственному желанию. А в сентябре того же года Шанцев одержал убедительную победу на губернаторских выборах, получив поддержку почти 87% избирателей, и возглавил область еще на пять лет.

Изначально Шанцев называл приоритетами своей работы развитие экономики и улучшение благосостояния населения. В 2005 году он говорил: "Первое, что, необходимо сделать, это увеличить поступление доходов в областной бюджет". И если доходная часть бюджета в 2005 году составляла 35 миллиардов рублей, то в 2017-м — уже 143 миллиарда рублей.

По инициативе губернатора в 2005 году был создан инвестиционный совет региона. Инвестсовет — совещательный орган, обеспечивающий взаимодействие органов исполнительной власти Нижегородской области, территориальных управлений федеральных органов, органов местного самоуправления с организациями, принимающий решения о целесообразности реализации инвестпроектов и возможности предоставления мер господдержки. Благодаря внедрению системы "одного окна" в Нижегородской области в 2006 году сроки получения разрешительной документации для инвесторов сократились с двух-трех лет до двух-трех месяцев.

По словам главы региона, областные власти на протяжении многих лет совершенствуют систему поддержки инвестпроектов. Нижегородская область была одним из первых регионов в стране, где инвестпроекты законодательно получили статус приоритетных и право на налоговые льготы, добавляет он. В частности, инвесторам предоставляются льготы по налогам на прибыль и на имущество, компенсация процентной ставки по кредитам. Кроме того, инвесторы могут быть освобождены от уплаты аренды за земельные участки на срок действия инвестсоглашения.

По информации регионального министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений, суммарный объем инвестиций по проектам, которые были одобрены на заседаниях инвестсовета с начала его работы, составил почти 3 триллиона 184 миллиарда рублей. В рамках реализации этих проектов в Нижегородской области создано или планируется создать более 261 тысячи новых рабочих мест.

Лучший цирк в России

Еще в 2005 году Ходырев сказал про Шанцева, что "он, действительно, достойный руководитель, и нижегородцы это оценят по делам, которые будут реализовываться под его руководством, его профессионализм позволит ускорить динамику развития региона".

Если спросить любого нижегородца о том, что сделал Шанцев, то он непременно назовет цирк, мосты, станцию метро, канатную дорогу.

Решение о реконструкции здания цирка было принято в 1981 году. Последнее представление на его арене прошло в 1984 году. После этого старый цирк был разобран, а на его месте началось строительство нового. В 1997 году стройка была заморожена. Ставший нижегородским губернатором в 2005 году Шанцев принял решение о достройке цирка. В результате в сентябре 2007 года объект ввели в эксплуатацию.

Являвшийся тогда министром культуры РФ Александр Авдеев, побывавший в цирке после его открытия, заявил журналистам, что здание является лучшим не только в России, но и в Европе. "Нижегородцам повезло, что у них есть такой большой, красивый и удобный цирк. Я думаю, любой город, в том числе и европейский, может вам позавидовать", — сказал он.

Метромост и канатная дорога

Важным событием 2009 года Шанцев назвал открытие автомобильного движения по метромосту через реку Ока, расчетная пропускная способность которого составляет 20 тысяч автомобилей в сутки. Строительство совмещенного метромоста с автомобильной дорогой в Нижнем Новгороде началось в 2000 году в рамках проекта по возведения ветки метрополитена из заречной в нагорную часть города.

"Что радует — то, что удалось ввести в строй метромост через Оку. Открыть его для движения наземного пассажирского транспорта. Это тоже один из моих приоритетных проектов. Мы непросто к нему шли", — сказал губернатор журналистам. По его словам, автодвижение по мосту "позволяет решить задачи обеспечения Нижнего Новгорода внутренней транспортной инфраструктурой, дает возможность организовывать новые маршруты личного и общественного транспорта".

Первая станция метро в нагорной части Нижнего Новгорода (на правом берегу Оки) — "Горьковская" открылась в ноябре 2012 года. До этого нижегородское метро работало только в нижней части города (левый берег реки Ока).

Канатная дорога, которая проходит через Волгу и соединяет Нижний Новгород и его город-спутник Бор, стала уже местной достопримечательностью. Она вошла в "Книгу рекордов России" и "Книгу рекордов Европы" как дорога с самым большим пролетом над водой (пролет канатной дороги над Волгой составляет 861,21 метра).

Канатная переправа заработала в феврале 2012 года. Ее строительство было инициировано региональным правительством для решения проблемы транспортного сообщения между Нижним Новгородом и Бором. С запуском воздушной дороги время поездки от областного центра до Бора сократилось с 1,5 часов до 12 минут. Переправа может перевозить до 500 пассажиров в час.

Еще одним важным объектом стал новый мост через Волгу, соединивший Нижний Новгород и город Бор, который позволил в разы увеличить пропускную способность на дорогах в сторону Кирова. Мост протяженностью 1,45 километра с расчетной пропускной способностью 3 тысячи автомобилей в час возводился параллельно существующему совмещенному Волжскому (Борскому) мосту. Движение по нему открыли 31 июля этого года.

"Борская транспортная система полностью открыта. Путь по ней стал сегодня очень приятной и одновременно волнительной частью в общем-то обычной рабочей поездки на Бор. Дублер, два пойменных моста, путепровод, мост через Везлому, развязки, пешеходные переходы — результат четырех лет труда более 2 тысяч человек", — написал тогда Шанцев в своем блоге в ЖЖ.

Истинный масштаб событий

Перечисляя важные объекты, открытые в регионе за эти годы, нельзя не упомянуть восстановление Зачатьевской башни Нижегородского кремля. Кремль — одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Его строительство началось с возведения Зачатьевской башни более 500 лет назад. В кремле насчитывалось 13 башен — пять квадратных, имевших ворота, и восемь круглых. Все башни, кроме Зачатьевской, сохранились.

Благодаря восстановлению и открытию в ноябре 2012 года Зачатьевской башни кремль после оползня 1887 года вновь приобрел первоначальный вид замкнутого каменного пояса. Кроме того, с обеих сторон от башни восстановлены стены кремля на 20-30 метров в каждую сторону.

"Современникам трудно оценить истинный масштаб событий, происходящих на их глазах. Значимость реставрационных работ в кремле оценят наши потомки", — сказала тогда на открытии башни директор филиала нижегородского государственного музея-заповедника "Нижегородский кремль" Татьяна Козлова.

Валерий Павлинович Шанцев родился 29 июня 1947 года в селе Сусанино Костромской области. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (ныне Московский технологический университет). Награжден орденами Почета (1996), Дружбы (2007), "За заслуги перед Отечеством" IV (2005), III (2012) и II (2017) степеней, медалями. Имеет почетное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации". Шанцев — вдовец, у него двое детей — дочь и сын.

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