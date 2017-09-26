Медведев освободил с поста первого замглавы Минздрава Каграманяна

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности первого замглавы Минздрава РФ Игоря Каграманяна, ставшего сенатором от Ярославской области, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов делегировал Каграманяна в Совет Федерации от региона. В Совете Федерации Каграманян сменит Виктора Рогоцкого.

Каграманян с 2014 года занимает пост первого заместителя министра здравоохранения РФ, до своего назначения в Москву несколько лет возглавлял департамент здравоохранения Ярославской области.

"Освободить Каграманяна Игоря Николаевича от должности первого заместителя министра здравоохранения РФ в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.