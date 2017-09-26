Алтайский губернатор не стал комментировать слухи об отставке

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Александр Карлин назвал сообщения СМИ о своей возможной отставке слухами и отказался их комментировать.

"Слухи не комментирую", — сказал Карлин, отвечая на вопрос РИА Новости о возможной отставке.

Ранее СМИ написали, что в начале этой недели могут произойти досрочные отставки глав ряда российских регионов. Среди субъектов федерации, где, по данным СМИ, могут произойти кадровые перемены, названы Ивановская, Самарская, Нижегородская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края.