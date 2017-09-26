МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Назначенный в понедельник врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров написал заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий, Совет Федерации рассмотрит его на заседании 27 сентября, сообщил председатель комитета по регламенту Андрей Кутепов.

"Дмитрий Игоревич Азаров написал заявление о досрочном сложении полномочий, проект постановления (Совета Федерации) уже подготовлен", — сказал Кутепов на заседании комитета.

Ранее зампред комитета Сергей Попов сообщил РИА Новости, что требование о досрочном сложении сенаторских полномочий в случае назначения высшим должностным лицом субъекта федерации содержится в законе "О порядке формирования Совета Федерации.

Он также подтвердил, что с уходом Азарова станет вакантным пост главы комитета по федеративному устройству и региональной политике, который тот возглавлял.