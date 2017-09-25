Смена самарского губернатора связана с выборами-2018, считает политолог

САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, как "человек с достаточно высоким электоральным рейтингом", призван обеспечить в регионе качество избирательной кампании по выборам президента в марте будущего года, считает самарский политический консультант Эрнест Старателев.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию, назначив его своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Врио губернатора области назначен Азаров, который в 2010-2014 годах занимал пост мэра Самары, с 2014 года был членом Совета Федерации от региона.

"Приходит новый руководитель, наверное, перемен стоит ожидать. Я, конечно, думаю, что назначение носит политический характер, думаю, что проходит оно в рамках общего омоложения губернаторского корпуса, но и кроме того, конечно, решается одна из серьезнейших задач, связанных… с восприятием легитимности избирательной кампании главы государства в регионе", — сказал Старателев РИА Новости.

"Я думаю, что Дмитрий Игоревич Азаров, как человек, во-первых, самарский, в прошлом — мэр Самары, человек с достаточно высоким электоральным рейтингом, в состоянии обеспечить и ощущение легитимности выборов главы государства в регионе, и качество избирательной кампании", — добавил политолог.

Собеседник агентства полагает, что у Меркушкина накопился определенный объем усталости, "недаром человек написал заявлению по собственному желанию", тогда как выбор Азарова ему на смену "крайне удачный, адекватный, качественный".

Меркушкин возглавил Самарскую область после более 15 лет руководства Мордовией, откуда он родом, а до него регионом управлял москвич Владимир Артяков.