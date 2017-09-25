Власти Крыма прокомментировали обвинения ООН о нарушении прав человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Структурам ООН пора стать на путь объективности в крымском вопросе и запретить своим миссиям тиражировать непроверенные доклады с обвинениями в адрес России о нарушениях прав человека в Крыму, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
В докладе мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в понедельник, говорится, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к РФ, в том числе властями Украины, а также России. Доклад сконцентрирован на ситуации с правами человека в российском Крыму, который в миссии называют украинской территорией, "временно оккупированной Российской Федерацией". Документ охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. При этом миссии отмечают, что не имели доступа на территорию Крыма и свою оценку ситуации с правами человека на полуострове проводили удаленно, из Украины.
По его словам, недопустимо делать голословные выводы о состоянии прав человека в Крыму, не спросив мнения самих крымчан и даже не побывав на полуострове. В то же время Смирнов подчеркнул, что даже в ООН уже не могут умалчивать преступления, которые совершал официальный Киев в отношении крымского региона, устраивая всевозможные блокады.
"Появление в докладе упоминания о нарушении прав человека со стороны Киева, который пытается изолировать полуостров всевозможными блокадами, дает крымчанам надежду на справедливое отношение к ним со стороны ООН. Уверен, что в будущем киевские власти понесут ответственность за эти действия", — подчеркнул Смирнов.
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