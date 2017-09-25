Меркушкин предрек отставки другим главам регионов

САМАРА, 25 сен — РИА Новости. Николай Меркушкин, покинувший пост губернатора Самарской области, предполагает, что отставки в ближайшее время ждут еще нескольких глав регионов.
По словам Меркушкина, тема его отставки не нова, "вокруг ходило много разговоров", но реальную актуальность тема обрела только в течение последних 10 дней.
"Есть основание, чтобы такое решение было… Наверное, последуют решения и по другим губернаторам, я так полагаю, по определенному перечню", — сказал политик на пресс-конференции.