Меркушкин предрек отставки другим главам регионов

САМАРА, 25 сен — РИА Новости. Николай Меркушкин, покинувший пост губернатора Самарской области, предполагает, что отставки в ближайшее время ждут еще нескольких глав регионов.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Дмитрий Азаров. Другим указом президент назначил Меркушкина своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

По словам Меркушкина, тема его отставки не нова, "вокруг ходило много разговоров", но реальную актуальность тема обрела только в течение последних 10 дней.

"Есть основание, чтобы такое решение было… Наверное, последуют решения и по другим губернаторам, я так полагаю, по определенному перечню", — сказал политик на пресс-конференции.