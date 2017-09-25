В ЛДПР оценили отставку Меркушкина с поста губернатора Самарской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Николай Меркушкин принял решение об уходе с поста губернатора Самарской области по нескольким причинам, среди которых могли быть недоработка по явке на выборах и сложности со строительством стадиона, полагает заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов.

Ранее Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Как отмечается, Меркушин написал заявление по собственному желанию. Другим указом президент назначил его своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Врио главы региона назначен Дмитрий Азаров. Он в 2010 — 2014 годах занимал должность мэра Самары, с 2014 года был членом Совета Федерации.

"Эти слухи (об отставке) вбрасываются с разной периодичностью, а последние полторы недели настолько это было активно, из разных источников говорили все об одном и том же, поэтому неожиданностью не стало", — сказал РИА Новости Степанов.

Он предположил, что губернатор мог принять решение об уходе с поста "по совокупности факторов". "Здесь, скорее всего, комплекс факторов – это и недоработка по явке на выборах, и недоработка по тем противоречиям, которые у нас были внутри области, я имею в виду марш пенсионеров и некоторые вещи по бюджету, плюс сложности со строительством стадиона "Самара Арена"… Наверное, такая точка кипения настала — недовольство в Москве, состояние здоровья и все это по совокупности факторов привело к тому, что было принято такое решение Николаем Ивановичем", — пояснил депутат.

По словам собеседника агентства, он рад, что "президент РФ доверил исполнять обязанности, по крайней мере, до выборов коренному самарцу". Степанов считает, что работа в регионе, где живет сам врио губернатора и его родители, накладывает на него дополнительную ответственность. "Хочется, конечно, чтобы у нас новый губернатор закончил такие значимые проекты для области, как подготовка к Чемпионату мира по футболу", — добавил он.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил в интервью агентству "Р-Спорт", что Такой масштабный проект, как чемпионат мира по футболу, не может быть беспроблемным, однако в целом подготовка к проведению турнира в 2018 году проходит в соответствии с графиком, вопросы есть по аренам в Калининграде и Самаре.

Стадион "Самара Арена" строится с 2014 года, он примет шесть матчей чемпионата мира 2018 года: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также по одному матчу 1/8 и 1/4 финала. Ранее в ПСО "Казань" (генподрядчик) сообщили, что отставание в строительстве стадиона составляет около 30 дней. Позже генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин заявил, что стадион будет сдан в срок.