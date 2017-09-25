В ЦИК рассказали о подготовке к выборам 2018 года

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Выборы в единый день голосования 10 сентября показали, что избирательная система РФ развивается и способна на самоочищение, можно быть уверенным, что к выборам-2018 она подойдет в состоянии полной готовности, заявил член ЦИК России Николай Левичев.
Он подчеркнул, что нынешний состав ЦИК волнует в первую очередь доверие российских избирателей.
"У нас есть уверенность в том, что если избирательные комиссии всех уровней будут работать в полном соответствии с законом, четко, организованно, то и нашим недоброжелателям будет гораздо сложнее эффективно тратить выделяемые госдепартаментом средства на антироссийскую пропаганду", — добавил Левичев.