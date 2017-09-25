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Политика

Депутат самарской думы: отставка Меркушкина связана с провалом его политики

15:3625.09.2017
(обновлено: 15:37 25.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкДмитрий Азаров, назначеный временно исполняющим обязанности Губернатора Самарской области, и Владимир Путин во время встречи. 25 сентября 2017Дмитрий Азаров, назначеный временно исполняющим обязанности Губернатора Самарской области, и Владимир Путин во время встречи. 25 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Досрочное прекращение полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина связано с провалом политики, которую он проводил в регионе, считает депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Меркушкина. Как отмечается, Меркушкин написал заявление по собственному желанию. Другим указом президент назначил его своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Врио главы региона назначен Дмитрий Азаров.

Президент РФ Владимир Путин и с сенатор Дмитрий Азаров во время встречи. 25 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
"Губернатора Меркушкина отправляли в отставку на протяжении последнего года. Я связываю это не с происками недоброжелателей, как он сам и его команда пытались объяснить, а с реальным провалом политики, которую он проводил в Самарской области, — как в сфере экономики, так и в социальной сфере, и в политических взаимоотношениях", — сказал Матвеев.

Он позитивно оценил кандидатуру врио главы региона. "Если говорить о кандидатуре Дмитрия Азарова, то она воспринимается, на мой взгляд, весьма позитивно на этом этапе, поскольку с его приходом, во-первых, область впервые после длительного перерыва получает своего губернатора – то есть местного по происхождению, самарца, а не "варяга", потому что на протяжении последних 10 лет Самарской областью руководили "варяги". И сложилось стойкое впечатление у многих, что значительная часть бед связана именно с тем, что областью руководят пришлые люди с пришлой командой, интересы которых заключаются только в выведении ресурсов богатого региона", — отметил депутат.

Дмитрий Азаров назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Самарской области. 25 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Биография Дмитрия Азарова
Матвеев добавил, что Азаров – молодой и энергичный человек, который прошел школу всенародных выборов и работал мэром Самары на протяжении 4 лет. "Поэтому есть надежда, что он будет ориентироваться не только на вышестоящие органы власти, но и на население области. В отличие от многих других представителей федеральных органов власти, вышедших из Самарской области, Дмитрий Азаров не разорвал связь с регионом. Он достаточно активно реагирует на различные события, которые происходят в регионе, не боится высказывать свою точку зрения по многим проблемам", — заявил собеседник агентства.

По его словам, Азарову не нужно время на раскачку и знакомство с регионом, поскольку он работал и в правительстве Самарской области, и был главой Самары. Помимо этого, Азаров является руководителем Всероссийского совета местного самоуправления. "Поэтому есть надежда, что с его приходом будет восстановлено местное самоуправление, которое было практически уничтожено при Меркушкине… Скажу как депутат, избранный от КПРФ в парламент, что нет настроения сходу заниматься противодействием новому губернатору только по той причине, что он является представителем "Единой России". Наоборот, есть желание помогать", — заключил Матвеев.

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