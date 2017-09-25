Путин назначил Дмитрия Азарова врио главы Самарской области

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Самарской области Дмитрия Азарова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент провел встречу с Азаровым, в ходе которой сообщил о принятом решении.

Политик в 2010-2014 годах занимал должность мэра Самары, а в 2014 году прошел в Совет Федерации от Самарской области.

Николай Меркушкин, занимавший этот пост с 2012 года, ушел в отставку по собственному желанию и был назначен спецпредставителем главы Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.