В Госдуме предложили усилить нацполитику России

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Государственная программа национальной политики России должна быть усилена по ряду позиций, заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
По его словам, комитет на днях рассмотрит программу нацполитики.
По его словам, прорабатывается вопрос на первом этапе поддержки молодежных проектов национально-культурных автономий.
"Нам бы хотелось еще большой поддержки финансирования (по линии межнациональных отношений – ред.) со стороны федерального центра регионов", — подчеркнул Гильмутдинов.