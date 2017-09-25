В Госдуме предложили создать министерство по делам национальностей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. В правительстве РФ необходимо создать министерство по делам национальностей, заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Гильмутдинов напомнил, что сегодня за межнациональную политику отвечает Федеральное агентство по делам национальностей.

"Я не скрываю, что был сторонником создания министерства. Я раньше говорил и сейчас говорю, что должно быть министерство полнокровное, которое имело бы право функционировать, издавать нормативные документы. Имело свою соответствующую структуру, в регионах свои отделения", — сказал Гильмутдинов на выездном заседании комитета Госдумы по делам национальностей на тему: "Реализация государственной национальной политики в Республике Крым".

В то же время Гильмутдинов подчеркнул, что на сегодня обозначился дефицит специалистов в области межнациональных отношений.

"Мы настываем на том, чтобы у нас был институт, который готовил бы специалистов, проводил переподготовку. Сегодня открыт при вузах ряд специальных центров, но этого явно недостаточно", — подчеркнул он.