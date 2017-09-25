В Госдуме предложили создать министерство по делам национальностей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. В правительстве РФ необходимо создать министерство по делам национальностей, заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Гильмутдинов напомнил, что сегодня за межнациональную политику отвечает Федеральное агентство по делам национальностей.
В то же время Гильмутдинов подчеркнул, что на сегодня обозначился дефицит специалистов в области межнациональных отношений.
"Мы настываем на том, чтобы у нас был институт, который готовил бы специалистов, проводил переподготовку. Сегодня открыт при вузах ряд специальных центров, но этого явно недостаточно", — подчеркнул он.