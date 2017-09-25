Кремль мониторит основные общественно-политические каналы в Telegram

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Кремль ведет мониторинг информации основных общественно-политических каналов в Telegram, но не преувеличивает содержательные качества данных ресурсов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверное, вряд ли это можно относить к традиционным СМИ. Это явление, связанное с технологическим развитием каналов доставки информации. Наверное, не следует преувеличивать содержательные качества этих ресурсов, но и в то же время нельзя, скажем так, абстрагироваться от их существования", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за общественно-политическими Telegram-каналами и учитывают ли озвученные там точки зрения.

"Мы, например, в Кремле мониторим содержание каких-то основных этих каналов. Хотя их очень много, и, безусловно, не все представляют собой качественные ресурсы", — добавил он.