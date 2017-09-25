Десять глав регионов могут уйти в отставку на текущей неделе, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщила о грядущих отставках отставки ряда губернаторов. Общее число регионов, в которых может смениться власть, приближается к десяти.

В них входит Ивановская, Нижегородская, Мурманская, Самарская и Омская области, Алтайский и Красноярский края, а также Ненецкий автономный округ. Не исключены кадровые перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа, пишет издание.

Реакция в регионах

В администрациях регионов, в свою очередь, поспешили опровергнуть эту информацию.

Так, в правительстве Алтайского края заявили, что губернатор Александр Карлин и его команда работают в обычном режиме.

"Это очередные слухи", — сообщил РИА Новости представитель властей региона.

Подобным образом отреагировали и в Омской области, назвав сообщения о планируемой отставке губернатора Виктора Назарова "волной слухов".

По словам его пресс-секретаря, это все искусственно создается.

В свою очередь, в правительстве Ивановской области заявили, что глава региона Павел Коньков работает по графику.

В администрации губернатора и правительства Новосибирской области также отметили, что Владимир Городецкий не собирается уходить в отставку.

"Слухи пусть комментирует тот, кто выдает такую информацию", — сказал собеседник агентства, предложив задать все вопросы главе региона лично на традиционной еженедельной встрече со СМИ во вторник.

Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин связывает слухи об отставке с непопулярными экономическими решениями, которые пришлось принимать, чтобы перезагрузить экономику региона после падения цен на нефть.

"Никто не любит реформы, но все хотят пользоваться их результатами. В реальной жизни для этих результатов требуется время", — добавил он.

Кошин подчеркнул, что прошло три года с момента выборов, и сейчас появляются первые результаты перезагрузки экономики региона. "Предприятия, даже государственные, стали работать "в рынке", обновлять транспортный парк, строить новые объекты — фермы, убойные пункты. Появилась прослойка молодых предпринимателей, в том числе на селе", — пояснил губернатор.

Губернатор уверен, что регион находится на верном пути развития: об этом свидетельствуют цифры, включая приток инвестиций, объёмы ввода жилья, возобновление строительства дорог и показатели аграриев.

В свою очередь, помощник губернатора Мурманской области Марины Ковтун заявила, что глава региона и ее команда работают в штатном режиме.

Сама Ковтун ранее написала в своем Twitter: "Мои полномочия истекают в сентябре 2019 года".

Сообщения появились еще на прошлой неделе

Сообщения о грядущей отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева появились еще в четверг. Тогда газета "Коммерсантъ" написала, что такое решение приняли на встрече губернатора с руководством администрации президента.

Позднее он сам опроверг эту информацию.

"Сколько я работаю, столько и собираюсь уходить. Как только соберусь, так обязательно и вам скажу об этом. Сейчас пока не ухожу", — сказал губернатор.

В пятницу и субботу СМИ сообщили о якобы грядущей отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. В частности портал sibnet.ru со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, рассказал что, отставка может состояться уже в понедельник.

Источники в администрации края заявили, что губернатор работает в загородной резиденции "Сосны", и не подавал заявление об отставке.

Политолог Александр Чернявский считает, что объективных причин для отставки Толоконского на сегодня нет.

По его словам, слухи об уходе возникают уже третью осень подряд. Он отметил, что красноярский губернатор находится в группе риска из-за пенсионного возраста, поэтому "удобен для манипуляций с его политическими перспективами".

Чернявский напомнил о "зарплатном скандале", когда депутаты заксобрания края решили повысить себе жалование до 200 тысяч рублей, но быстро передумали и заявили, что были неправильно поняты. Он отметил, что только его можно отнести к форс-мажорным негативным событиям.