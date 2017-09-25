Губернатор Ненецкого автономного округа прокомментировал слухи об отставке

МУРМАНСК, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Игорь Кошин сообщил РИА Новости, что продолжает работать в штатном режиме, а слухи об отставке связывает с непопулярными экономическими решениями, которые пришлось принимать, чтобы перезагрузить экономику региона после падения цен на нефть.

Ранее СМИ сообщали, что в начале этой недели могут произойти досрочные отставки глав ряда российских регионов. Среди субъектов федерации, которые, по данным СМИ, могут попасть под кадровые перемены, названы Ивановская, Самарская, Нижегородская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края.

"Основанием для слухов об отставке послужила непопулярность экономических преобразований, на которые наложилось падение доходов региона на треть. В 2016 году НАО не получил 5 миллиардов рублей из-за падения цен на нефть", — сказал Кошин.

По его мнению, в основе любых структурных изменений стоят непопулярные решения, которые разбивают привычный уклад людей. "Никто не любит реформы, но все хотят пользоваться их результатами. В реальной жизни для этих результатов требуется время", — добавил глава региона.

Кошин подчеркнул, что прошло три года с момента выборов, и сейчас появляются первые результаты перезагрузки экономики региона. "Предприятия, даже государственные, стали работать "в рынке", обновлять транспортный парк, строить новые объекты — фермы, убойные пункты. Появилась прослойка молодых предпринимателей, в том числе на селе. Мы существенно сократили количество чиновников. Экономия составила более 350 миллионов рублей — это стоимость строительства детского сада", — пояснил губернатор.

Губернатор уверен, что регион находится на верном пути развития: об этом свидетельствуют цифры, включая приток инвестиций, объёмы ввода жилья, возобновление строительства дорог и показатели аграриев.

"Моя задача — сделать регион экономически устойчивым к изменениям на рынке углеводородов. Но любая реформа — это выход из зоны комфорта. Особенно когда этот комфорт формировался в период высоких цен на нефть и округ жил с миллиардными остатками на счётах", — добавил губернатор.