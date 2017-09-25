В Новосибирске назвали слухами сообщения об отставке губернатора

НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий не собирается уходить в отставку, сообщил в понедельник РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

"Слухи пусть комментирует тот, кто выдает такую информацию. Владимир Филиппович работает в штатном режиме, в отставку не собирается", — сказал собеседник агентства, предложив задать все вопросы главе региона лично на традиционной еженедельной встрече со СМИ во вторник.

Ранее СМИ сообщали, что в начале этой недели могут произойти досрочные отставки глав ряда российских регионов. Среди субъектов федерации, которые, по данным СМИ, могут попасть под кадровые перемены, названы Ивановская, Самарская, Нижегородская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края.