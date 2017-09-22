Госдума отклонила проект о лишении депутатов полномочий за плохую работу

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Госдума в первом чтении отклонила законопроект, предлагающий досрочно лишать депутата субъекта РФ его полномочий, если он не поддерживает связь с избирателями и не рассматривает их обращения.

Соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента внесли орловские депутаты в декабре 2016 года.

В законопроекте предлагалось установить норму, согласно которой в случае систематического неисполнения обязанностей депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, полномочия такого депутата могут быть прекращены досрочно по представлению фракции, в которой состоит депутат, или по инициативе комитета, членом которого он является.

Под обязанностями депутата данный законопроект подразумевает поддержание связи с избирателями своего округа, рассмотрение обращений избирателей, личный прием граждан в установленные регламентом сроки, а также личное участие депутата в заседании законодательного органа госвласти субъекта РФ, комитета, комиссии.