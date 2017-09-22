Россия никогда не размещала политическую рекламу в Facebook, заявил Песков

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Москва никогда не размещала в социальной сети Facebook рекламу, которая так заинтересовала американские правоохранительные органы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в "Фейсбуке", и никогда этим не занимались, никогда российская сторона не была к этому причастна", — сказал Песков журналистам.
"Мы не знаем, что такое Russiangate", — отметил Песков.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытке повлиять на исход президентских выборов в США, называя их голословными, тем более что американская сторона так и не представила никаких доказательств.