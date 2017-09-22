В Кремле не комментируют установку бюста Сталина на Аллее правителей

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В Кремле не комментируют установку памятника Сталину на Аллее правителей во дворе Музея военной формы одежды в Москве; по этому вопросу лучше обращаться в Российское военно-историческое общество (РВИО), которое является инициатором проекта, сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не знаю, честно говоря, что открывается Аллея правителей в Москве, не знаю, где она открывается и что это за аллея. Ничего не могу сказать. Если там речь идет о руководителях государства российского в разные периоды истории — это другое дело. Но поскольку я не обладаю информацией, было бы неправильно мне что-то говорить… Наверное, лучше обращаться в военно-историческое общество (РВИО), которое является инициатором", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к установке бюста Сталина в центре Москвы.

Аллея правителей создана РВИО в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания, где в настоящее время расположен Музей военной формы одежды. Образы правителей в бронзе воплотил президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Аллея является попыткой отобразить историю России в лицах ее правителей. В сквере установлены бюсты 33 человек, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной: от великих князей времен образования централизованного государства до деятелей Временного правительства 1917 года. Помимо этого, на аллее в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.

Кроме того, экспозиция пополнилась бюстами советских руководителей: Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. В пятницу состоялась торжественная церемония открытия этой части аллеи.