РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

В Кремле не комментируют установку бюста Сталина на Аллее правителей

12:2122.09.2017
(обновлено: 12:38 22.09.2017)
02041
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЖенщина на открытии Аллеи Правителей ХХ века в Москве. Архивное фотоЖенщина на открытии Аллеи Правителей ХХ века в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В Кремле не комментируют установку памятника Сталину на Аллее правителей во дворе Музея военной формы одежды в Москве; по этому вопросу лучше обращаться в Российское военно-историческое общество (РВИО), которое является инициатором проекта, сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Открытие Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В Москве открылась Аллея правителей
"Я не знаю, честно говоря, что открывается Аллея правителей в Москве, не знаю, где она открывается и что это за аллея. Ничего не могу сказать. Если там речь идет о руководителях государства российского в разные периоды истории — это другое дело. Но поскольку я не обладаю информацией, было бы неправильно мне что-то говорить… Наверное, лучше обращаться в военно-историческое общество (РВИО), которое является инициатором", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к установке бюста Сталина в центре Москвы.

Монумент Анны Иоанновной на открытии Аллеи Правителей в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Аллея правителей в Москве пополнится бюстами советских лидеров
Аллея правителей создана РВИО в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания, где в настоящее время расположен Музей военной формы одежды. Образы правителей в бронзе воплотил президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Аллея является попыткой отобразить историю России в лицах ее правителей. В сквере установлены бюсты 33 человек, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной: от великих князей времен образования централизованного государства до деятелей Временного правительства 1917 года. Помимо этого, на аллее в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.

Кроме того, экспозиция пополнилась бюстами советских руководителей: Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. В пятницу состоялась торжественная церемония открытия этой части аллеи.

В Москве появилась Аллея правителей
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАллея правителей появилась в Петроверигском переулке в самом центре Москвы. На фото: бюст Александра Невского.Монумент Александра Невского на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Аллея правителей появилась в Петроверигском переулке в самом центре Москвы. На фото: бюст Александра Невского.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСейчас в сквере уже установлены 33 бронзовых бюста. Однако планируется, что экспозиция пополнится еще восемью памятниками.Посетитель на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Сейчас в сквере уже установлены 33 бронзовых бюста. Однако планируется, что экспозиция пополнится еще восемью памятниками.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОбразы правителей создал президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели.Президент Российской академии художеств, скульптор, художник Зураб Церетели на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Образы правителей создал президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАллея была создана в сквере у здания, где в настоящее время расположен Музей военной формы одежды.Монумент Николая II на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Аллея была создана в сквере у здания, где в настоящее время расположен Музей военной формы одежды.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБюст Бориса Годунова.Монумент Бориса Годунова на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Бюст Бориса Годунова.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОткрыли Аллею правителей министр культуры России Владимир Мединский и министр образования и науки Ольга Васильева.Министр культуры РФ Владимир Мединский и министр образования и науки РФ Ольга Васильева на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Открыли Аллею правителей министр культуры России Владимир Мединский и министр образования и науки Ольга Васильева.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа аллее установлены не только бюсты императоров, но и тех людей, которые на протяжении какого-то времени управляли страной: это и великие князья времен образования централизованного государства, и деятели временного правительства 1917 года.Монумент Анны Иоанновной на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На аллее установлены не только бюсты императоров, но и тех людей, которые на протяжении какого-то времени управляли страной: это и великие князья времен образования централизованного государства, и деятели временного правительства 1917 года.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗураб Церетели между бюстами императоров Николая I и Александра I.Президент Российской академии художеств, скульптор, художник Зураб Церетели на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Зураб Церетели между бюстами императоров Николая I и Александра I.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБюст царя Федора Иоанновича.Посетители на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Бюст царя Федора Иоанновича.
/
Комментировать
Политика
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена