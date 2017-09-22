Россия и Сент-Китс и Невис подписали соглашение об условиях отмены виз

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия и Сент-Китс и Невис подписали соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД РФ сообщал, что карибское государство Сент-Китс и Невис с 24 мая 2013 года ввело безвизовый режим въезда на его территорию россиян. Граждане РФ могут находиться там без виз три месяца.

"Двадцать первого сентября в Нью-Йорке "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова с министром иностранных дел Федерации Сент-Китс и Невис М. Э. Брэнтли. Главы внешнеполитических ведомств подписали межправительственное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили налаживание двустороннего политического диалога, перспективы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене в двустороннем формате и между РФ и Карибским сообществом (КАРИКОМ).

После этого состоялась краткая встреча Лаврова с министром иностранных дел и международной торговли Антигуа и Барбуды Ч. Фернандесом. Глава МИД РФ выразил соболезнования правительству и народу в связи с постигшим Антигуа и Барбуду разрушительным ураганом.