Лавров призвал не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств

ООН, 22 сен – РИА Новости. Москва выступает против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом.

Перед встречей Арреас поблагодарил российского коллегу, за то, что тот говорил о Венесуэле с трибуны ООН во время своего выступления на 72-й сессии Генассамблеи.

"Мы ценим то, что вы упомянули Венесуэлу",- сказал глава МИД этой страны.

"Мы всегда выступали за строгое соблюдение устава ООН, где говорится об абсолютном неприятии языка силы и недопустимости вмешательства во внутренние дела. Пытаться навязать людям другой образ жизни — это опасно",- сказал в ответ Лавров.