Россия и Федеративные штаты Микронезии подписали соглашение об отмене виз

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Федеративных штатов Микронезии Лорин Роберт подписали соглашение о взаимной отмене виз, говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча Лаврова с высокими представителями малых островных государств южной части Тихого океана прошла в четверг "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны подтвердили настрой на сотрудничество между Россией и странами южнотихоокеанского субрегиона по широкому спектру вопросов.

"В ходе отдельной встречи Лаврова с министром иностранных дел Федеративных Штатов Микронезии Робертом было подписано двустороннее межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований", — говорится в сообщении МИД.

Федеративные штаты Микронезии — государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от берегов Новой Гвинеи.