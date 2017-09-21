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Политика

Поклонская готова принять участие в допросе украинских политиков

19:5121.09.2017
(обновлено: 19:53 21.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фотоНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о своей готовности дать показания о событиях в Украине 2013-2014 годов и принять участие в допросе высокопоставленных украинских политиков, в том числе президента страны Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, председателя Верховной рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко.

Наталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Поклонская назвала просмотр "Матильды" грехом
"Вчера Печерский суд Киева разрешил украинской прокуратуре, моим бывшим коллегам, проводить заочное следствие в отношении меня без моего участия. Другими словами, судить меня будут в мое отсутствие. Поскольку раскрытие истинных фактов о событиях в Крыму в 2014 году не в интересах генпрокуратуры и руководства Украины, следствие против меня ведется в режиме страшной тайны и максимальной тишины… Хочу давать показания и принимать участие в допросе тех высокопоставленных лиц украинской власти, которые причастны к трагическим событиям 2013-2014 годов. Я говорю про Порошенко, Авакова, Яценюка, Парубия, Кличко и многих других", — сказала Поклонская журналистам в четверг.

Депутат подчеркнула, что в суде боятся услышать правду о событиях в Киеве в 2013-2014 годах.

"Поскольку я замещала на тот момент должность старшего прокурора главного управления процессуального руководства генпрокуратуры Украины и много чего знаю о госперевороте, "убийстве" Украины теперешними руководителями разрушенной страны", — пояснила Поклонская.

"Истиной целью генпрокуратуры Украины является сокрытие собственной несостоятельности и преступлений "руководства" Украины, страха изобличения перед народом Украины преступлений теперешних руководителей, которых ненавидит и презирает каждый второй на Украине", — считает парламентарий.

Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Поклонская не получала из Киева документов по возбужденным против нее делам
В августе Поклонская заявила, что не получала ни одного процессуального документа от генеральной прокуратуры Украины по возбужденным против нее уголовным делам. В 2016 году генпрокуратура Украины возбудила против депутат первое уголовное дело по обвинению в госизмене. Тогда Поклонская назвала расследование этого дела политически мотивированным. Позже бывший прокурор Крыма стала фигурантом второго уголовного дела на Украине, оно касается организации "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ). Организация была признана экстремистской решением верховного суда Крыма, инициатором запрета выступила тогдашний прокурор республики Поклонская.

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Политика
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сало Подгорело
Умница!
20:10
21.09.2017
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