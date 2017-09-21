Депутат Госдумы назвал новые санкции против КНДР "путем в никуда"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Введение дополнительных санкций против КНДР ничего не решит, нужно садиться за стол переговоров, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп пообещал дополнительные санкции в отношении КНДР.

"Я его (подход Трампа — ред.) всегда оценивал однозначно. Сколько времени это идет, и до него, до Трампа я говорил всегда то же самое. Вопрос санкций ничего не решит, абсолютно ничего не решит. Только надо аккуратно садиться за стол переговоров, только так, никакие санкции, все это пустое", — сказал Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что не представляет, какие дополнительные ограничения Трамп планирует вводить в отношении КНДР. "Я не представляю, что Трамп считает, что ему его советники предлагают, которых он все время разгоняет, новых набирает. Не знаю, насколько эффективны эти советники", — отметил депутат.

"Чем больше загоняем Кима Чена Ына в угол, тем больше он будет сопротивляться… Это путь в никуда", — заключил Чепа.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.