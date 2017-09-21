Начальника главка МВД Аренина назначили сенатором от Саратовской области

САРАТОВ, 21 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назначил представителем в Совете Федерации от исполнительной власти региона начальника областного главка МВД Сергея Аренина.

Радаев в четверг вступил в должность губернатора, победив на первых за 17 лет всенародных выборах главы региона.

"Я принял решение о наделении полномочий представителя в Совете Федерации от исполнительной власти Саратовской области Аренина Сергея Петровича", — сказал Радаев после вступления в должность губернатора.

Аренин сменит сенатора Людмилу Бокову, которая теперь войдет в Совет Федерации от законодательной власти Саратовской области.