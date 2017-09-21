Сербия гордится хорошими отношениями с Россией и Китаем, заявил Вучич

ООН, 21 сен — РИА Новости. Сербия гордится очень хорошими отношениями с Россией и КНР, несмотря на стремление к партнерству с Западом и США, заявил в четверг глава республики Александр Вучич, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

Вучич также отметил, что Белград никогда не откажется от политики военного нейтралитета, потому что считает, что это политика будущего, "политика мира".

"Мы стремимся в Евросоюз, к созданию партнерских отношений с западными странами, включая улучшение наших отношений с США. Одновременно с этим мы ценим очень хорошие отношения с Российской Федерацией и КНР, мы не только не стыдимся этих хороших отношений, мы гордимся ими", — заявил президент Сербии.

Он добавил, что руководство республики всегда готово следить за развитием событий в мире, не вынося поверхностных суждений "что справедливо, а что нет".