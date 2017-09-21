Победителями конкурса на пост мэра Симферополя стали депутат и журналист

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Победителями конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя стали депутат крымского парламента Игорь Лукашев и журналист Максим Николаенко, сообщил председатель конкурсной комиссии, вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

"Победителями конкурса признаны: Лукашев Игорь Михайлович (80 баллов), Николенко Максим Николаевич (69 баллов). Данные кандидаты будут представлены конкурсной комиссией Симферопольскому городскому совету для принятия решения о назначении одного из них на должность главы администрации", — сказал Михайличенко.

Конкурс прошел в четверг. В нем участвовали девять кандидатов. Сессия горсовета, где будет принято кадровое решение, назначена на пятницу.

Прошлый глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, возглавлявший мэрию почти 3 года, написал в конце августа заявление об увольнении по состоянию здоровья. Заявления об увольнении по собственному желанию написали также его заместитель и первый заместитель.