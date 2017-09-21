Победителями конкурса на пост мэра Симферополя стали депутат и журналист

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Победителями конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя стали депутат крымского парламента Игорь Лукашев и журналист Максим Николаенко, сообщил председатель конкурсной комиссии, вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.
Конкурс прошел в четверг. В нем участвовали девять кандидатов. Сессия горсовета, где будет принято кадровое решение, назначена на пятницу.
Прошлый глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, возглавлявший мэрию почти 3 года, написал в конце августа заявление об увольнении по состоянию здоровья. Заявления об увольнении по собственному желанию написали также его заместитель и первый заместитель.