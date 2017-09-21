В ОП опасаются попыток иностранного вмешательства в преддверии выборов-2018

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Общественной палате (ОП) РФ опасаются попыток иностранного вмешательства во внутриполитические процессы в ходе выборов, общественники будут уделять этой проблеме особое внимание в преддверии президентской кампании 2018 года, заявил заместитель секретаря ОП РФ Сергей Орджоникидзе.

"К сожалению, в свете событий последних лет — волна цветных революций в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в соседней Украине, — мы не можем не высказать вполне обоснованные опасения касательно попыток вмешательства во внутриполитические процессы со стороны так называемых экспортеров демократии под видом волеизъявления граждан", — сказал Орджоникидзе в четверг на международной конференции о современных избирательных тенденциях, организованной ЦИК России.

"Вскоре в Российской Федерации предстоят выборы президента, и в этой связи мы уделяем данному вопросу максимальное внимание", — подчеркнул замсекретаря ОП.

Он отметил, что Россия открыта для международных наблюдателей, созданы все условия для обеспечения транспарентности выборов.

"Но я бы хотел заметить, что непозволительны подмена понятий демократических процессов и попытки внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Такие попытки должны получать отпор со стороны нашего гражданского общества, тех граждан, кто защищает интересы нашего общества и нашего государства", — заявил представитель палаты.