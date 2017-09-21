Главное в отношениях с Москвой не форма, а содержание, заявили в Татарстане

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Ведущим фактором взаимоотношений Татарстана с федеральным центром в настоящее время является не столько форма отношений, сколько их содержание и возможность находить взаимоприемлемые решения, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Около четверти века содержание наших отношений с федеральным центром определялось договорами о разграничении полномочий, которые сыграли важнейшую историческую роль, способствовали укреплению государственности и совершенствованию практики российского федерализма. Многие их положения получили закрепление в законодательстве Российской Федерации и стали естественным состоянием взаимоотношений с регионами", — сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.
"В нынешних условиях ведущим фактором является не столько сама форма отношений республики и федерального центра, сколько их содержание, возможность находить взаимоприемлемые решения возникающих вопросов в общих интересах", — подчеркнул президент Татарстана.