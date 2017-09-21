Главное в отношениях с Москвой не форма, а содержание, заявили в Татарстане

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Ведущим фактором взаимоотношений Татарстана с федеральным центром в настоящее время является не столько форма отношений, сколько их содержание и возможность находить взаимоприемлемые решения, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В феврале 1994 года в Москве был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Документ подписали президент России Борис Ельцин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Договор о разграничении полномочий в новой редакции был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин, и действовал в течение 10 лет. До недавнего времени Татарстан оставался единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с Российской Федерацией. Срок действия договора закончился летом этого года. До настоящего времени он не продлен.

"Около четверти века содержание наших отношений с федеральным центром определялось договорами о разграничении полномочий, которые сыграли важнейшую историческую роль, способствовали укреплению государственности и совершенствованию практики российского федерализма. Многие их положения получили закрепление в законодательстве Российской Федерации и стали естественным состоянием взаимоотношений с регионами", — сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.

Сегодня Татарстан, по словам Минниханова, при реализации инициатив и проектов в полной мере пользуется широкими возможностями, имеющимися в Российской Федерации.

"В нынешних условиях ведущим фактором является не столько сама форма отношений республики и федерального центра, сколько их содержание, возможность находить взаимоприемлемые решения возникающих вопросов в общих интересах", — подчеркнул президент Татарстана.

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