Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Большинство россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента России, свидетельствуют данные сентябрьских рейтингов "Левада-центра".

Согласно опубликованным данным, 83% респондентов одобряют деятельность Путина на посту президента, обратной точки зрения придерживаются 17% опрошенных. Говоря о ситуации в стране, 54% россиян заявили, что дела идут в правильном направлении, о том, что страна движется по неверному пути заявили 28% опрошенных, а затруднились ответить 18%.

По данным "Левада-центра", мнения россиян в оценках работы премьер-министра России Дмитрия Медведева разделились: 52% респондентов заявили о своем неодобрении деятельности российского премьера, положительно о его работе высказались 48%. Говоря о деятельности правительства, 52% опрошенных заявили о своем одобрении, а 47% придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, как сообщает "Левада-центр", 56% респондентов также положительно оценивают деятельность главы своего региона, 43% высказали неодобрение. Давая оценку деятельности Госдумы России, 54% опрошенных заявили, что не одобряют ее работу, в поддержу работы ГД высказались 45% респондентов.

Опрос проведен 15-19 сентября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Накануне "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которому 67% россиян хотят видеть действующего главу государства на этой должности и после 2018 года.

Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году. Уже известно о планах некоторых политиков участвовать в предстоящей избирательной кампании, среди них, например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили также политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. Ранее на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке".