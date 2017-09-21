ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Избранный губернатор Белгородской области Евгений Савченко вступил в должность, сообщил РИА Новости представитель Белгородской облдумы.

Церемония инаугурации проходит в Белгородской государственной филармонии в рамках 19-го заседания Белгородской областной думы.

"Евгений Савченко вступил в должность губернатора Белгородской области", — сказал собеседник агентства.

Савченко, возглавляющий Белгородскую область с 2003 года, 10 сентября вновь одержал победу на выборах, набрав 69,29% голосов избирателей. Избирательная комиссия Белгородской области на заседании 14 сентября зарегистрировала Савченко в качестве губернатора, председатель облизбиркома Николай Плетнев вручил ему удостоверение об избрании его главой региона.

Савченко уже дважды (в 1993 и 2007 годах) назначался и пять раз (в 1995, 1999, 2003, 2012 и 2017 годах) избирался главой Белгородской области. На предыдущих губернаторских выборах в 2012 году он набрал 77,64%.