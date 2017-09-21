Евстифеев вступил в должность главы Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен – РИА Новости. Александр Евстифеев, победивший на досрочных выборах, в четверг вступил в должность главы Республики Марий Эл.

На церемонии инаугурации во Дворце Конгрессов в Йошкар-Оле присутствовали члены республиканского правительства, руководители исполнительных и судебных органов государственной власти, главы администраций городов и районов республики, представители конфессий, общественных объединений, заслуженные деятели культуры, науки и искусства.

Церемония вступления в должность главы Марий Эл прошла в рамках заседания Госсобрания республики.

Председатель республиканского Центризбиркома Ирина Татаринова озвучила итоги выборов и вручила избранному главе удостоверение об избрании его на этот пост. Затем Евстифеев принес присягу на марийском и русском языках.

"Клянусь верно служить народу, Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Марий Эл, защищать их, соблюдать, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности Главы Республики Марий Эл", — произнес он текст присяги.

Согласно Конституции республики, глава Марий Эл вступает в должность с момента принесения присяги.

В апреле 2017 года президент России Владимир Путин освободил от должности руководителя республики Леонида Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Позже в отношении экс-главы региона возбудили уголовное дело, он обвиняется в получении взятки в 235 миллионов рублей. На должность врио был назначен Евстифеев. Досрочные выборы главы республики прошли 10 сентября. Евстифеева поддержали 88,27% жителей региона, пришедших на избирательные участки.