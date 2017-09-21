Нижегородский губернатор прокомментировал сообщения о своей отставке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен – РИА Новости. Нижегородский губернатор Валерий Шанцев, информация о возможной отставке которого появилась в СМИ, опроверг слухи о своей отставке.

"Сколько я работаю, столько и собираюсь уходить. Как только соберусь, так обязательно и вам скажу об этом. Сейчас пока не ухожу",- сказал губернатор журналистам.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Шанцев уходит в отставку. По сведениям издания, это якобы было окончательно решено на встрече главы области с руководством администрации президента. Источник в региональном правительстве сообщил РИА Новости, что правительство работает в обычном режиме, информация об отставке никак не отразилась на работе.