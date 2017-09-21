В Крыму приступили к выбору мэра Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. В Симферополе стартовал конкурс на замещение должности главы администрации города, свои кандидатуры подали девять человек, сообщила заведующая сектором кадров и наград управления муниципальной политики аппарата Симферопольского горсовета Татьяна Костылева.

Прошлый глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, возглавлявший мэрию почти 3 года, написал в конце августа заявление об увольнении по состоянию здоровья. Заявления об увольнении по собственному желанию написали также его заместитель и первый заместитель.

"В Симферопольский городской совет поступило 10 заявлений кандидатов на замещение должности главы администрации города Симферооля. Двадцатого сентября поступило заявление от Посунько Александра Александровича об отзыве своей кандидатуры. На сегодня у нас девять кандидатов", — сказала Костылева.

В свою очередь глава горсовета Симферополя Виктор Агеев заявил, что будущий глава администрации должен быть хозяйственником, управленцем, в первую очередь, любить и знать город.

"Это однозначно должен быть житель города Симферополя, который понимает ситуацию, так как очень много работы предстоит сделать. Включаться в работу надо будет сразу, на раскачку времени не будет", — сказал РИА Новости Агеев.

В состав конкурсной комиссии вошло восемь человек. Председатель – вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко. Заседание комиссии по поручению главы Крыма Сергея Аксенова транслируется в прямом эфире телеканала "Первый крымский". Комиссии предстоит выбрать двух кандидатов, одного из которого затем утвердят депутаты на сессии.

Среди кандидатов — временно исполняющая обязанности главы администрации Галина Александрова, депутат крымского парламента Игорь Лукашев, директор "Союза экологов Северо-Запада" (Санкт-Петербург) Михаил Василенко, гендиректор "Крымская информационная компания" (информагентство "Крыминформ") Максим Николаенко.

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