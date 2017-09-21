Путин поздравил Армению с Днем независимости

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Армении Сержа Саргсяна с Днем независимости страны, отметив эффективное российско-армянское взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России высоко оценил успехи, достигнутые в развитии всего комплекса двусторонних связей, а также эффективное российско-армянское взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ", — говорится в сообщении.
Путин также выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических отношений между Россией и Арменией в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе.
О межгосударственных отношениях России и Армении читайте в справке РИА Новости>>