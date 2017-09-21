Путин поздравил Армению с Днем независимости

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Армении Сержа Саргсяна с Днем независимости страны, отметив эффективное российско-армянское взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин отметил, что в текущем году Россия и Армения отмечают две знаменательные даты — 25-летие установления дипломатических отношений и 20-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

"Президент России высоко оценил успехи, достигнутые в развитии всего комплекса двусторонних связей, а также эффективное российско-армянское взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ", — говорится в сообщении.

Путин также выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических отношений между Россией и Арменией в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе.

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