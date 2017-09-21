СМИ сообщили о возможной отставке нижегородского губернатора

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уходит в отставку, сообщает "Коммерсант".

По данным газеты, решение об отставке было принято на встрече губернатора с руководством администрации президента России.

Ранее источники "Коммерсанта" утверждали, что в этом году будут назначены не менее десяти временно исполняющих обязанности губернаторов, в том числе досрочно, в Нижегородской и Самарской областях.

Валерий Шанцев возглавил Нижегородскую область в 2005 году. На выборах в 2014-м он набрал 86% голосов.