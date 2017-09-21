Кабулов пригласил спецпредставителя США по Афганистану в Москву

ООН, 21 сен — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что пригласил американскую коллегу Элис Уэллс в Москву для консультаций.

"Здесь (встретились) на ходу. Я ей подтвердил приглашение приехать в Москву, чтобы основательно сесть и поговорить по всем позициям, может быть на что-то выйдем", — сказал Кабулов.

Ранее Кабулов провел встречу с исполняющей обязанности спецпредставителя США по Афганистану Элис Уэллс. Консультации "на полях" Генассамблеи ООН стали первым подобным российско-американским контактом с момента обнародования новой стратегии США по Афганистану.