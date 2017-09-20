Результаты голосования 10 сентября полностью отменили на 13 участках

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Результаты голосования после выборов 10 сентября полностью отменены на 13 избирательных участках, еще на двух участках в Белгородской области признаны недействительными результаты голосования на дому, однако в Центризбиркоме настаивают на полной отмене итоги выборов по этим участкам, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
По данным Центризбиркома, полностью отменены результаты голосования на участках в Бурятии и Дагестане (по одному участку), на двух участках в Северной Осетии, на двух — в Мордовии, на трёх — в Алтайском крае, на двух — в Краснодарском крае и также на двух участках в Саратовской области. В Белгородской области прежнее решение осталось в силе — на двух участках были признаны недействительными лишь те бюллетени, которые находились в переносных ящиках для голосования.
"На двух участках частично — результаты домашнего голосования дезавуированы, хотя мы настаиваем, чтобы были полностью отменены", — сказала Памфилова журналистам.
По её словам, ЦИК продолжит разбираться в проблемных ситуациях в разных регионах, не исключены корректировки и по другим участкам.
При этом она отметила, что серьёзных жалоб, на самом деле, очень мало. "У нас есть время и возможности каждую жалобу тщательно довести до ума", — уточнила Памфилова.