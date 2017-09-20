Результаты голосования 10 сентября полностью отменили на 13 участках

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Результаты голосования после выборов 10 сентября полностью отменены на 13 избирательных участках, еще на двух участках в Белгородской области признаны недействительными результаты голосования на дому, однако в Центризбиркоме настаивают на полной отмене итоги выборов по этим участкам, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Сразу после выборов Центризбирком рекомендовал избиркому Белгородской области отменить результаты голосования по двум избирательным участкам. Как пояснила тогда глава ведомства, принятые меры, то есть признание недействительными бюллетеней в переносных ящиках для голосования на дому, в ЦИК считают недостаточными.

По данным Центризбиркома, полностью отменены результаты голосования на участках в Бурятии и Дагестане (по одному участку), на двух участках в Северной Осетии, на двух — в Мордовии, на трёх — в Алтайском крае, на двух — в Краснодарском крае и также на двух участках в Саратовской области. В Белгородской области прежнее решение осталось в силе — на двух участках были признаны недействительными лишь те бюллетени, которые находились в переносных ящиках для голосования.

"На двух участках частично — результаты домашнего голосования дезавуированы, хотя мы настаиваем, чтобы были полностью отменены", — сказала Памфилова журналистам.

По её словам, ЦИК продолжит разбираться в проблемных ситуациях в разных регионах, не исключены корректировки и по другим участкам.

"Сейчас, когда пройдут все инстанции как положено, если кто-то останется неудовлетворенным и представит нам фактуру, конечно, мы будем собирать рабочую группу. По крайней мере, вы уже видите — по Тимирязевскому району, ещё если что-то подойдёт существенное, конечно, мы это рассмотрим с заявителями. Если будут основания, то вполне может быть, что будут какие-то ещё изменения, корректировки", — сказала глава ведомства.

При этом она отметила, что серьёзных жалоб, на самом деле, очень мало. "У нас есть время и возможности каждую жалобу тщательно довести до ума", — уточнила Памфилова.